Президент Молдовы проводит зачистку по методичкам Плахотнюка: О Санду либо ничего, либо хорошо

В последние несколько дней глава государства проводила, одну за другой, встречи с представителями правоохранительных и контролирующих органов, рассказываем - что стоит за этой бешеной активностью.

В последние несколько дней президент страны Майя Санду проводила, одну за другой, встречи с представителями правоохранительных и контролирующих органов. Что скрывает эта бешеная активность?

СИБ переходит на сторону Майи Санду?

Серию бесед глава государства начала, пригласив для разговора руководителя Службы информации и безопасности Александра Есауленко.

«Мы обсудили ситуацию в Молдове и государственную безопасность. Я подтвердила свою позицию, что буду бороться с коррупцией и укреплять государственные институты для обеспечения национальной безопасности. Граждане Молдовы ожидают, что государственные учреждения будут работать в интересах людей», — написала о содержании встречи Майя Санду.

Однако позже СМИ сообщили, что в ходе беседы президент запросила в Службе информации и безопасности информацию о владельцах новостных порталов и телеграмм-каналов. Некоторые комментаторы высказали мнение, что это делается по просьбе соответствующих структур США.

Отбиваясь от нападок, генпрокуратур обращается к международным организациям

Также Майя Санду провела встречу с Генеральным прокурором Александром Стояногло. Президент сообщила о том, что она «…запросили информацию о ходе расследования резонансных дел, о ходе и препятствиях в их продвижении и разрешении в суде. Я подчеркнула, что люди ждут, чтобы в этих случаях восторжествовала справедливость, что люди требуют, чтобы люди, причастные к коррупционным схемам, были наказаны, а украденные деньги возвращены государству. Люди хотят видеть реальные результаты работы прокуратуры. Люди хотят знать, что они живут в стране, где коррупция строго карается, а честные люди в безопасности».

Также Майя Санду обратила внимание, что «Правосудие может действовать по-настоящему независимо только при уважении и доверии граждан. А для этого судьи и прокуроры должны быть честными и хорошими профессионалами. Честность судей и прокуроров — гарантия их независимости».

После этой встречи с резкими высказываниями в адрес генпрокурора Стояногло выступили некоторые политики, близкие к Санду, и представители НПО. Александр Стояногло усмотрел в этом попытку оказать на генпрокуратуру давление и расправиться с ним.

Генпрокурор даже выступил со специальным заявлением. Стояногло подчеркнул, что пришедшие к власти в Молдавии проевропейские политики оказывают давление на прокуратуру.

Глава ведомства отметил, что хотя конституция Молдовы и предусматривает разделение властей, в последнее время произошел ряд нападок со стороны политических деятелей «в целях подрыва институциональной независимости прокуратуры».

«Примером этого является то, что политики считают расследование дел неправильным, исходя не из норм закона, а из собственного представления о приемлемом решении тех или иных дел. Мы надеялись, что времена, когда политики диктуют правосудию, прошли. Проевропейские силы вместо поддержки прокуроров допускают нападки на систему прокуратуры и подрывают доверие к правосудию», — подчеркнул Александр Стояногло.

По его словам, это можно расценивать как нападки на всю государственную систему правосудия в стране. Он напомнил, что правосудие осуществляется не в кабинете президента или депутатов, юстиция не делается через социальные сети, а вершится лишь в зале суда на основе представленных доказательств и справедливых решений.

«Прокуратура готова поддержать все инициативы нового президента по борьбе с коррупцией, но лишь при условии, что они вписываются в рамки Конституции», — заключил Александр Стояногло.

Выражая опасение тем, что происходит, чиновник обратился к международным организациям, требуя их реакции.

Можно ли ставить задачи Национальному органу по неподкупности?

5 января администрация президента сообщила, что глава государства провела встречу с председателем Национального органа по неподкупности (НОН) Родикой Анточ.

В ходе встречи президент Майя Санду поинтересовалась, на какой стадии находятся начатые проверки высокопоставленных лиц и по какой причине они так долго проводятся. Кроме того, госпожа Майя Санду спросила, почему приоритеты в деятельности НОН не расставлены так, чтобы в первую очередь расследовать деятельность высокопоставленных лиц, в отношении которых есть серьезные подозрения в том, что они владеют имуществом, которое не может быть подтверждено в декларации об имуществе, и только потом – примаров и других государственных служащих.

«Граждане требуют, чтобы Национальный орган по неподкупности проводил быструю и эффективную проверку имущества высокопоставленных чиновников, в отношении которых есть подозрения…», – подчеркнула Майя Санду.

Вместе с тем хорошо известно, что законодатели придали особый смысл независимой и автономной деятельности НОН. На сайте института указывается, что «Национальный орган по неподкупности является органом публичной власти, независимым от других публичных организаций, иных юридических лиц публичного или частного права и физических лиц, действующим как единая структура на национальном уровне».

Таким образом, вмешательство парламентариев, правительства и президента в его работу законом считается недопустимым. И очевидно, что президент не вправе ставить задачи сотрудникам организации, указывать, кого проверять и кого нет.

На ковер вызывается директор НЦБК

Уже на следующий день президент пригласила на ковер Руслана Флоча, директора Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК).

«Мы запросили информацию о проделанной работе по расследованиям, начатым в 2019 году, в том числе связанным с закупками в сфере здравоохранения, с целью выявления коррупционных схем. В то же время мы обсудили участие Центра в расследовании крупных коррупционных дел и его сотрудничество с Антикоррупционной прокуратурой, а также действия судов», — сказано в пресс-релизе администрации президента.

«Борьба с коррупцией, особенно среди высокопоставленных лиц и государственных служащих, является приоритетом для меня как президента. Я буду выступать за создание функциональных и независимых институтов, чтобы мы могли обеспечить эффективную борьбу с явлением коррупции в нашей стране», — подчеркнула Майя Санду.

В период правления евроинтеграторов НЦБК рассматривался партиями альянса как инструмент давления на политических оппонентов и бизнес. Так, в мае 2013 году НЦБК по решению парламента перешел в подчинение правительства, хотя до этого структура находилась под контролем парламента. Однако уже 22 октября 2015 году парламентом был принят закон № 180 о Национальном центре по борьбе с коррупцией. В результате НЦБК вновь перешел в подчинение парламенту. Документ устанавливает, что директор НЦБК назначается на 5 лет, на один срок полномочий, и может быть освобожден от должности исключительно парламентом.

Полное подчинение?

Пример НЦБК показывает, что в Молдове все силовые и контролирующие органы, как и такой институт как Конституционный суд, всегда была очень политизированы. При назначении руководителей имело значение, выдвиженец какой политический силы возглавит учреждение. Затем в процессе деятельности на такой институт оказывается тайное давление, даются указания, как поступать при рассмотрении конкретных дел.

И вот теперь в новой ситуации, когда Майя Санду была избрана президентом страны, на наших глазах, вероятно, происходит попытка подчинить себе все силовые и контролирующие институты страны главе государства. Безусловно, в своей предвыборной кампании Майя Санду много говорила о борьбе с коррупцией, и, придя к власти, она должна убедить граждан, что слов на ветер не бросает, и прилагает усилия для того, чтобы коррупционеры были наказаны.

Однако эти действия, пока что похожие на пиар-кампанию, вызывают несколько очень важных вопросов.

Начинать надо с себя

Во-первых, с того ли начинается борьба с коррупцией?

Ведь необходимо вспомнить, что кульминацией в развитии коррупции в Молдове было правление Альянсов за европейскую интеграцию. А сосредоточием коррупционного зла в свое время стало правительство Влада Филата, отправленное за это в отставку. Майя Санду была членом кабмина Филата.

Хорошо известно, что именно тогда сотрудник налоговой службы Евдоким Стогу раскрыл информацию о том, что с 2010 года в Молдове существовали две крупные сети по отмыванию денег. Их «крышевали» ДПМ и ЛДПМ.

Ни тогда, будучи министром, ни позже, возглавив правительство, Санду ничего не предприняла для расследования разоблачений Стогу. Не было никакой реакции. Даже словесной.

Может быть, сейчас борьбу с коррупцией стоит начать именно с этого? Ведь отмывание денег ДПМ и ЛДПМ началось еще до пресловутой «кражи века». Грандиозное мошенничество лишь стало следствием бездействия или преступного соучастия генпрокуратуры, других следственных органов, а главное политиков и высокопоставленных чиновников в тотальной коррупции и тяжких преступлениях.

Это — исходная точка, с которой логично было бы начать дело по очищению Молдовы от коррупции. Но в данном случае, вероятно, Майе Санду необходимо задать очень неудобные вопросы самой себе.

Безусловно, зачистка политического класса в Молдове нужна, она архиважна. Но как быть с тем, что сама инициатор зачистки была частью коррупционной цитадели, созданной «двумя Владами», Филатом и Плахотнюком (некоторые включают в этот круг и других лиц и «Владов»).

«Зачистка» по методичкам Плахотнюка

Следующий важный момент: как проводить «зачистку»? По методичкам Плахотнюка, когда следственные действия и судебные разбирательства проводились с грубыми нарушениями закона, существовали заказы и политические дела? А одно из политических дел об измене родине было даже оформлено и на саму Майю Санду. Так что, возьмем на вооружение опыт главного молдавского олигарха?

Увы, первые подозрения, что у Майи Санду есть идеи действовать именно таким образом, возникли, когда она предложила, будучи премьером, поправки к закону о прокуратуре. Тогда предлагалось, что премьер-министр ( экс-лидер ПДС занимала данный пост) будет руководить общим ходом расследований Генпрокуратуры. Предложение, немыслимое для демократического и цивилизованного мира, сталинское по своей сути.

Именно поэтому сейчас первые действия нового президента вызывают опасения в расправе с политическими оппонентами.

Выход за пределы полномочий

Во-вторых, встречи с руководителями выше названных институтов и ведомств не выглядят ознакомительными и консультационными. Судя по комментариям Майи Санду, она выступает в качестве руководителя, отдающего распоряжения и команды к действию против определенных лиц.

Но в Конституции очень четко расписаны полномочия президента страны, и пытаясь руководить какими-то государственными институтами, глава государства выходит за пределы своей компетенции. Вспомним, что ранее именно за это политики и эксперты критиковали Игоря Додона.

Да, при президенте, его же указом, создан Высший совет безопасности. Но это консультативный и координирующий орган. И, как сказано в последней версии указа об образовании Высшего совета безопасности, орган «осуществляет свою деятельность на основании Конституции Республики Молдова, Закона о государственной безопасности, Закона о национальной обороне, других законодательных актов и Положения о Высшем совете безопасности, утвержденного Президентом Республики Молдова».

Именно поэтому возникают вопросы о законности вмешательства главы государства в дела автономных государственных учреждений и институтов. Верховенство закона подразумевает принцип разделения властей. Или уже нет?

Имитация и подготовка к выборам в парламент?

Это очень хорошо, что вновь избранный президент хочет запустить процессы очистки политического класса, активизировать борьбу с коррупцией. Но разве, когда Майя Санду билась за высокое кресло, она не знала, что в случае победы у нее не будет законных инструментов влиять на процесс?

Или она сознательно стремилась к тому, что заняв должность главы государства, будет действовать «от имени граждан», выходя за рамки Конституции?

Худшим из ответов, который может быть дан на возникшие вопросы, заключается в том, что Майя Санду пытается имитировать борьбу с коррупцией с тем, чтобы набрать дополнительные очки в уже разворачивающейся кампании на досрочных выборах в парламент.

Ведь совершено ясно, что до досрочных выборов, к сожалению, мы не увидим серьезных сдвигов в борьбе с коррупцией в РМ. Когда страна и ее политики, чиновники 29 лет независимости жили и действовали, нарушая законы, как криминальные элементы, сформировали на всех уровнях власти коррупционные связи, превратили государство в единый преступный организм, то разве возможно за несколько месяцев или даже совещаний, встреч, с помощью указов все это изменить?

Таким образом, либо Майя Санду слишком наивна, либо принимает граждан за полных идиотов, выдавая имитацию за борьбу.

Автор — СЕРГЕЙ ТКАЧ