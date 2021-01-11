Эксперт прокомментировал слова депутатов о досрочных выборах

Как могут состояться досрочные выборы в парламент Молдовы. Ответ на этот вопрос дал радиостудии Sputnik экс-глава Конституционного суда страны Думитру Пулбере.

По его словам, многим молдавским парламентариям попросту невыгодны досрочные выборы в высший законодательный орган страны. Заявляя о своем желании вновь выйти на "суд" к избирателю, политики просто лукавят и придерживаются общепринятого и озвученного общественного мнения.

– Большинство нынешних депутатов понимают, что больше не вернутся в парламент. Во-вторых, для самороспуска парламента должны быть положения в законах. Но ни один нормативно-правовой акт не говорит о возможности самороспуска созыва высшего законодательного органа страны, - заявил Пулбере.

Он считает, что, даже если предположить, что кто-то из депутатов на данном этапе сложит свои полномочия, то по нынешней системе партийных списков его место должен будет занять один из нижестоящих в нем коллег.

– Следует помнить и о том, что нынешний состав парламента был избран по смешанной системе - часть депутатов прошли по партийным спискам, а часть - по одномандатным округам. Поскольку эта норма уже не действует, то в результате получится полная неразбериха. Мой совет всем депутатам и юристам - соблюдать Конституцию, где четко сказано о том, в каком случае в стране могут быть спровоцированы досрочные выборы, - заключил Пулбере.

Подготовил Михаил Генчу