Алексей Ягудин — про Загитову, Липницкую, «любовницу» Карпович и дом за 1 миллион евро

Олимпийский чемпион дал развернутое интервью.

Прямолинейный и открытый Алексей Ягудин, который только-только завершил вести седьмой сезон шоу "Ледниковый период" и готовится к премьере -- телепроекту "Я почти знаменит". А пока олимпийский чемпион поговорил с блогером Надеждой Стрелец и вспомнил, как обыгрывал Плющенко, почему ушла Липницкая и что чувствовал, играя спектакли с Мирославой Карпович.

Про карьеру Алины Загитовой

«Когда мне задают вопрос о возвращении Алины, я обычно отвечаю: «А она никуда и не уходила. Мы помним, как Евгений Плющенко триумфально вернулся после четырех лет спортивного простоя. Хотя конкуренция, конечно, сильнейшая. Фигурное катание помолодело. В мои времена все было чуть иначе — и с программами, и с судейской системой оценок. Раньше на льду были спектакли и яркие личности. Есть ли они сейчас? В меньшей степени. Все гонятся за соответствием уровням (когда для выполнения номера определенной сложности нужно обязательно включить в программу некоторые элементы) — и это стандартизирует фигурное катание. Пропала изюминка».

Про отказ Евгении Медведевой работать в «Ледниковом периоде»

«Вроде бы Илья Авербух (продюсер шоу) отвечал на этот вопрос. Мне сложно говорить, надо спросить у Жени. Мне казалось, что они просто не сошлись по графикам (по другой версии — Медведеву звали вести шоу, как она уже это делала в детской версии проекта, а Загитову — участвовать; и как только первая узнала об участии в шоу второй, сразу отказалась)»

Про критику Загитовой

«В нашей стране принято критиковать. Елену Исинбаеву — убрать из жюри. Загитову — из ведущих. Против Ягудина написать петицию, чтоб не комментировал фигурное катание на Первом канале. Наше общество тяжело принимает многие вещи. Я ведь тоже вел шоу поначалу не так, как сейчас. Но человек способен на все при желании развиваться и учиться.

Про Юлию Липницкую

«Что такое стабильность? Это не 9 из 10. Это 1 раз, но в нужный момент. Яркий пример — Курт Браунинг (канадский фигурист, четырехкратный чемпион мира). Каждый раз приезжал на Олимпиаду — и оказывался вне тройки. Что случилось с Юлей, сложно сказать. Мы никогда не узнаем, что происходит внутри у человека».

Про экстрасенса на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити 2002 года, который загипнотизировал Плющенко, и тот упал, проиграв Ягудину золото

«Татьяна Анатольевна Тарасова решила, что со мной нужно поработать Рудольфу Максимовичу Загайнову (психолог-консультант, работавший с олимпийскими спортсменами). И мы поработали. В нашей жизни практически на все влияет наше сознание. Многое у нас не получается потому, что мы сомневаемся сами. Рудольф Максимович просто говорил обо всем: юношеских похождениях, отношениях и ситуациях в жизни. Он просто отвлекал меня. Или приходил и говорил: «Голова у тебя загружена, надо почистить. Ложись. На раз-два-три ты заснул». Я делал вид, что засыпаю. Он водил руками, потом хлопал в ладоши: «Ну вот, балансик вроде есть». Есть, говорю, Рудольф Максимович. Я пойду? Иди»

Про дом во Франции за 1 миллион евро

«Я всегда хорошо зарабатывал. За 18 лет я нормально накатал. Каждый турнир, который мы выигрывали — это 30 тысяч долларов. Чемпионат Европы — 30 тысяч долларов. Чемпионат мира — 50 тысяч долларов. Гран-при — 30 тысяч долларов, финал Гран-при — 50 тысяч долларов. Получалось порой даже больше, чем сейчас. Если быть пессимистом, то можно оценить мой дом в 600 тысяч евро (себестоимость), а если оптимистом — то под 2 миллиона евро, что тоже будет корректно».

Алексей Ягудин в гостях у "Комсомолки".

Про роман с Мирославой Карпович

«Писали о том, что Мирослава, с которой я играл в спектакле, якобы влюбилась в меня и преследовала, чуть не разрушив семью. Это из серии Тотьмянина ушла из «Ледникового периода», потому что я приревновал к ее партнеру. Да, мы играли с Карпович в одном театре. Но ничего из того, что было написано, я не чувствовал. Кто ее хотел побить? Зачем? Пишут и пишут»

Константин ГЛЫБА