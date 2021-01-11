Стало известно имя нового пресс-секретаря Санду - ранее она работала в Timpul

До последнего времени она занималась журналистикой. Новым пресс-секретарем президента Молдовы Майи Санду стала журналист Сорина Штефырца. Информацию об этом подтвердила сама Штефырца. Она вступила в новую должность сегодня, 11 января.

Отметим, ранее Штефырца трудилась в качестве главного редактора издания FLUX и главного редактора издания Timpul. Также она была консультантом в молдавском правительстве, экспертом проектов Евроделегации в Молдове и директором Высшей школы журналистики.

Ранее должность пресс-секретаря президента во время мандата Игоря Додона занимала Кармена Лупей.

Автор: Михаил Генчу