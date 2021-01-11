Блогер с большим сердцем - помогает пенсионерам, инвалидам и прочим нуждающимся

«Если в человеке не разовьется интерес к добру, то он недолго пройдет по хорошей дороге».

На этот раз героем нашей рубрики «Лица Молдовы» стал молодой видеоблогер, активно занимающийся благотворительностью. На своем ютуб-канале «Дневник Валто» он выкладывает ролики, посредством которых демонстрирует свои благие деяния, являясь отличным примером для всех окружающих.

Парень снабжает продуктами и деньгами пенсионеров, инвалидов и других людей, которые нуждаются в какой-либо помощи. Он ратует за добро, мораль и сострадание к окружающим, будучи уверенным, что такой подход к жизни сделает наше общество хоть чуточку светлее и счастливее.

Что представляет из себя проект «Дневник Валто»?

Такое название досталось моему каналу, потому что изначально я хотел снимать какие-то свои личные достижения, переживания и моменты из жизни которыми хотел поделиться со зрителями. Так сказать, это онлайн-дневник, который я веду. Валто - это имя Владимир, финского происхождения.

Как вообще возникла идея помогать нуждающимся и пенсионерам?

Я провёл свое детство не в лучших условиях - это были 90-е и нулевые. Думаю, всем было непросто. Я этот период помню и всегда вспоминаю, что мне в какие-то моменты не хватало внимания или простого детского счастья, когда хотелось вкусняшек или просто прикольную игрушку как у сверстников.

Поэтому, когда я вижу нищету и бедность, если я помогу, то не обеднею. Рука сама тянется хоть чем-то помочь.

Скольким людям ты успел оказать помощь за период своей благотворительной деятельности?

Без ютуба, помощь была очень простая в виде небольшой суммы денег. При выходе из магазина мог поделиться продуктами с бабушкой, которая стоит у магазина и просит на хлеб.

Когда начал снимать это на камеру - тогда появилась небольшая аудитория, которая предлагала свою помощь - материально (вещи, продукты, бывало, деньги переводили, пусть и небольшие)

Любая помощь, поступившая от незнакомых людей казалась мне сказкой, ведь я даже не рассчитывал на то, что люди будут меня поддерживать и предлагать помощь.

Ты занимаешься благотворительностью за свой счет или привлекаешь большую часть средств за счет донатов?

Когда я начал это дело, у меня не было ни единомышленников, которые имеют ресурсы, ни аудитории, которая поддержит донатом.

Я понимал, что когда я получаю зарплату с основной работы, я могу небольшую сумму выделять контенту для канала ютуб. Тем самым, тратился на покупку продуктов, медикаментов, и не только - это было выделенно для героев моих видео. В какой-то момент появились единицы людей, которые переводили по 30, 50, 150 рублей донатами.

Их и сейчас очень мало - но в любом случае этого иногда хватает, чтобы купить пакет продуктов для нуждающихся.

В твоих роликах часто фигурирует молодой парень по имени Витя, он инвалид и живет в очень плохих условиях. Как ты узнал про его жизненную ситуацию и как обстоят его дела в данный момент?

На канале есть первое видео с его участием - оно было снято спонтанно. Я заехал в магазин, был план купить продуктов на вечер, чтобы вкусно перекусить и отдохнуть после рабочей недели.

На глаза попался парень, который сидел у магазина. Визуально он показался мне типичным алкоголиком. Но я все равно подошел узнать о его жизни и включил камеру - ведь я начинающий блогер.

Пообщавшись с ним, я понял, что могу ему хоть чем-то помочь. Когда я выпустил ролик в ютуб, людям тоже стала интересна его жизнь. Спустя три месяца я немного улучшил жизнь Вити. Это подключение канализации к водопроводу, уборка в квартире, постоянное снабжение продуктами и, что немало важно, - вниманием и общением. В планах восстановить ему паспорт, поставить на учет в социальных службах для получения пособия по инвалидности и не только.

Какая самая шокирующая история, которую ты услышал от людей, нуждавшихся в помощи?

Если взять в расчет то, что я недавно начал это направление, думаю шокирующие истории меня еще ждут впереди. Но одну из них я в январе узнал. Ехал в сторону дома в выходной день, это было 2 января.

На глаза попалась бабушка, которая везла инвалидную коляску, в ней сидела женщина. Я остановился, подошел узнать немного об их жизненной ситуации. Вкратце получилась такая картина : женщина инвалид, которая в коляске, оказалась дочкой этой бабушке. По словам бабушки - ее дочку отравили соседи, подложив в холодец психотропные препараты. Тем самым, по словам этой бабушки, ее дочка сошла с ума и ее увезли в психбольницу.

Когда ее отпустили спустя недолгое время, она вернулась домой, но у нее была нарушена координация. В один из дней она упала, споткнувшись об порог, получила перелом шейки бедра. С тех пор она не может ходить, и не общается. А вот с соседями у них вражда, и как говорит бабушка - они порой мажут стены кислотой, ломают замки на дверях, специально вызывают пожарных, или отключают специально свет... Вот одна из шокирующих историй. Но у меня двойные ощущения по этому поводу – показалось, что бабушка немного приукрашивает, тем самым, давя на жалость. Или действительно с соседями дела обстоят плохо – видать, они мешают соседям в каком то плане…

Как обстоят дела с приютами для животных, ты уделяешь им внимание?

Я с детсва люблю животных, всегда их приносил домой и мама меня ругала, потому что каждую неделю я кого-то приносил. Но кошки меня окружают с детства. И сейчас у меня живет кот Спартак - его нам подарили на свадьбу в сентябре 2020.

Я понимаю, что собакам нужна еда, вода и тепло, а в приютах этого порой недостаточно, и два раза в год я посещаю приюты. Надеюсь, буду чаще это делать. Как минимум, ютуб-канал позволил еще некоторым лицам посетить приюты, благодаря мне - я был примером и показал, что не нужно забывать про тех, кто нуждается в нашей помощи. Люди, увидев ролик на канале, просили координаты и контакты приюта. Это еще одна цель канала - которая направляет людей на добрые дела.

Что нужно сделать, дабы вовлечь как можно больше людей в благотворительный процесс? Что работает?

Людям нужно понять, что помощь начинается с малого и даже простыми репостами видео можно быть полезным, ведь в какой-то момент эти видео могут увидеть люди, которые реально способны помочь и предложить благотворительность.

От добра, добра не ищут, но в моём случае, если человек помогает материально, он будет уверен, что эта помощь идет не мне в карман, а достанется нуждающимся. Именно поэтому я снимаю это на видео и выкладываю в ютуб. Чтобы больше людей видели добрые дела и мотивировались. Насильно никто не поможет, поэтому каждый может помочь спонтанно - от хорошего настроения, или просто, потому что у него день зарплаты. Все люди в глубине души добрые и открытые.

Какие чувства ты испытываешь, когда покупаешь продукты или лекарства пенсионерам и обездоленным?

Я очень доволен тем, что у меня есть такая возможность, я рад быть полезным и знаю, что в моей помощи нуждаются... Человек, который физически уже не может зарабатывать, он по умолчанию имеет право на помощь. Конечно, кому-то помощь и не нужна - это те случаи, когда помогают дети, внуки, родные или государство. Но есть одинокие люди, которые просто мечтают о запасе еды или о лекарствах, которые не могут позволить себе купить.

Что могут сделать журналисты для популяризации благотворительности?

Нужно чаще публиковать материалы, которые мотивируют людей на добрые дела. Каждый человек должен вспоминать, что он может быть полезен для другого человека, который нуждается. Увы, есть и плохие примеры благотворительности - когда идет сбор средств, а человек или фонд просто исчезают, тем самым, обманув доверчивых людей. Я надеюсь, благодаря журналистам, блогерам будет больше добрых вестей и историй, тогда и люди станут добрее.

Благотворительные фонды могут заменить государство, если говорить о решении социальных проблем?

Да, потому что государство не заботится обо всех, как мне показалось, они заботятся о тех, кто сам пришел и попросил об этом. Встать на учет, подать документы и так далее. А есть люди, которые даже ходить не могут, у них нет родных, а соседи просто проходят мимо и не замечают проблем. Человек просто существует. Поэтому есть волонтеры, благотворительные фонды, ну или такие люди как я - которые сами ищут такие случаи и пытаются помочь человеку.

Как обстоят дела с твоим ютуб-каналом, когда наберешь миллион подписчиков?

Ютуб-канал продвигается слабо, дело в том что я не трачу денег на рекламу - я на них покупаю продукты, лекарства и то, что нужно героям моих видео. Люди сами решают подписываться или нет, но я могу сказать точно - чем больше подписчиков, тем больше поддержки и мотивации на добрые дела. Люди оставляют теплые комментарии, порой помогают каналу донатом. Канал будет расти, и дела будут масштабней. Думаю, один миллион будет до 30-ти лет (мне 17 января исполняется 27 лет)

Бывало ли такое, что ты сталкивался с негативной и агрессивной реакцией, когда хотел помочь?

Да, конечно, как же без хейтеров. Начнем с них - люди пишут комментарии такого рода: «Дела делаются молча. Зачем показывать это на камеру. Показуха. Такая помощь - это не помощь».

А в реальной жизни - недавно подошел к бабуле, хотел передать ей пакет с продуктами, так она просто сказала отойди, мне ничего не надо, я что, бомж?! Это она так отреагировала.

Как думаешь, есть ли мода на благотворительность? Допускаешь, что некоторые блогеры ведут аналогичную деятельность просто ради хайпа?

Я допускаю такое, но знаю, что лучше пусть будет такой хайп, чем его не будет. Потому что, любая помощь - это помощь. Хуже, когда ее нет.

Мода на благотворительность пошла, потому что у людей стало больше денег, все хотят медийности и ждут признания от людей. А я человек простой, спокойно делаю то, что задумал, к вершинам ютуба не стремлюсь и хайпить на ком-то не буду.

Как можно победить нищету в Молдове?

Если наше государство будет уделять гораздо больше внимания неблагополучным семьям, в большинстве случаев именно из-за этого исходит нищета. Это долги, разводы, дети в детдомах, несвоевременное лечение детей, плохое образование.

Надо делать общество умнее, и условия жизни предоставить, чтобы человек не уезжал на заработки, бросая свои семьи. Социальные службы должны помогать нуждающимся, пусть привлекают помощь на эти дела, а не на новые скамейки.

Когда наш народ будет здоровый, сытый и благодарный - тогда и государство победит нищету и тем самым заживем мы гораздо лучше.

Есть ли у тебя какой-нибудь призыв для нашего общества, добрая часть которого абсолютно безразлична к проблемам и нуждам нищих людей?

Я хочу, чтобы вы начали чаще замечать вокруг себя людей, которые нуждаются в вашей помощи. Если вы идете в магазин за дорогими покупками, думаю, для вас не будет проблемой при выходе из магазина дать бабушке булочку или бутылку молока.

Вы почувствуете в себе приятное ощущение - что вы сделали что-то доброе, и, я надеюсь, ваше восприятие к нуждающимся людям изменится - они не виноваты, а если виноваты - то не вам их судить. Ваша задача нести пользу, ведь зачем мы на земле?!

Автор: Алексей Столяренко