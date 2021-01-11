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Здоровье
Назван месяц, когда жителей Молдовы начнут прививать от коронавируса
11.01.2021

Первые партии вакцин уже поступают. Министерство здравоохранения подтвердило, что 7-го января было получено одобрение от партнеров по платформе Covax - и это означает, что до конца месяца в Молдову прибудут первые партии вакцин. Процесс прививания будет проходить в три этапа и начнется в феврале.

Сперва вакцину против Covid-19 получат сотрудники медицинского сектора, в том числе и вспомогательный персонал. Затем будут привиты люди в возрасте старше 60 лет, входящие в повышенную группу риска, особенно с хроническими заболеваниями. Наконец, на третьей стадии вакцинации прививки получат все остальные.

Автор: Михаил Генчу


 
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