Чебан: эвакуируйте киоски в соответствии с Регламентом, иначе они будут эвакуированы силами претур

На текущей неделе продолжается эвакуация киосков с улиц столицы.

Генеральный примар Ион Чебан в очередной раз затронул тему, связанную с киосками, расположенными на территории молдавской столицы. Чебан сделал соответствующую публикацию в социальной сети Facebook. Все киоски, схемы расположения которых были выданы претурами лишь на определенный период времени, должны быть эвакуированы в оперативном порядке.

- На текущей неделе продолжается эвакуация киосков с улиц столицы.

Чтобы не было путаницы: речь о киосках по продаже прохладительных и горячих напитков, схемы расположения которых были выданы претурами на определенный период. Эти места расположения не были одобрены МСК в ходе проведения аукционов и в соответствии с Регламентом.

На минувшей неделе было убрано восемь киосков. Это сложный процесс, поэтому работа продолжается.

Для продолжения ведения торговли по одной из схем размещения в городе, установленных МСК, экономические агенты также должны будут участвовать в аукционах.Раньше эти киоски какое-то время находились на второстепенных улицах столицы, схемы расположения выдавались претурами, что неправильно.

Сегодня состоится новое заседание аукционной комиссии, на нем будут обсуждены новые места, которые будут предложены на утверждение муниципального совета. Также будут рассмотрены документы, поданные для участия в третьем аукционе, который состоится в пятницу, 15 января. Есть такие места, как: улица Армянская, парк «Валя Морилор», Афганский парк, парк «Алунелул», сквер «Букурией» и т. д.

Для киосков во дворах жилых домов и на второстепенных улицах города будет отдельный план размещения. Мы хотим, чтобы все было прозрачно, а полученные деньги расходовались на проекты для города. А до тех пор, уважаемые экономические агенты, будьте любезны и эвакуируйте киоски в соответствии с Регламентом, иначе они будут эвакуированы силами претур, а счет придется оплачивать вам, - написал Чебан в Facebook.