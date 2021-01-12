Молдова продолжает оставаться страной «красной зоны» для Украины

Заехать туда по-прежнему невозможно. Минздрав Украины обновил список стран, которые считаются опасными с точки зрения опасности заражения Covid-19. Вместе с Молдовой в этом списке еще 77 стран, среди которых Великобритания, Румыния, Беларусь, Россия Польша, Турция, Германия, Франция, Испания и другие. Есть и зеленая зона, в ней 116 стран, в том числе и Египет, Греция, Япония и Китай.

Попасть в Украину, являясь гражданином Молдовы, возможно, но для этого нужно либо соблюдать 14-дневный карантин, либо предоставить отрицательный тест на Covid-19, сделанный не более чем за 48 часов до прохождения границы. В любом случае потребуется и страховой полис, он позволит вылечиться, если вы заразитесь Covid-19 во время нахождения в Украине.

Стоит отметить, что молдавский Минздрав исключил Украину из списка "красной зоны", но ответного шага от наших восточных соседей не последовало...

Автор: Михаил Генчу