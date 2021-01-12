Вадим Курмей: На 2021 год мы поставили амбициозные цели

«На 2021 год мы поставили перед собой амбициозные задачи, которые должны быть достигнуты за счет консолидированных усилий всей команды. И я уверен, что мы справимся», – заявил генеральный директор Агентства интервенций и платежей в сельском хозяйстве (AIPA) Вадим Курмей в интервью для ТРИБУНА.

Так, директор заявил, что на следующий период команда AIPA:

– запустит новый платежный механизм для животноводов, а именно прямые платежи на 1 голову скота, направленные на оздоровление животноводческого сектора;

– продолжит получать дела, представленные посредством выплаты постинвестиционных грантов, авансовых грантов на развитие стартап-проектов и на развитие сельских районов;

– реализует проект Twinning, который будет способствовать аккредитации AIPA партнерами из ЕС с целью признания агентства в качестве платёжного учреждения ЕС с возможностью управления фондами ЕС;

– продолжит процесс оцифровки, связав информационные системы с другими компетентными учреждениями, будучи непосредственно ориентированными на облегчение процесса подачи заявок на гранты;

– продемонстрирует приверженность защите обрабатываемых данных. В этом смысле предлагается внедрить систему менеджмента информационной безопасности согласно ISO 27001: 2013;

– обеспечит функционирование Системы менеджмента качества ISO 9001: 2015 и Системы менеджмента противодействия взяточничеству, ISO 37001: 2016;

– определить и заключить соглашения о сотрудничестве с ключевыми партнерами для облегчения доступа сельскохозяйственных производителей к финансам;

– будет способствовать диверсификации и поддержанию межведомственных отношений как на национальном, так и на внешнем уровне и т. д.

Кристина Парфени