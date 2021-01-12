По дороге разочарований: Президент Молдовы умчалась в Киев на бусике - по убитой одесской трассе

А граждане Молдовы очень хорошо ведутся на этот эконом-пиар. Во-первых, ничего экономного не бывает, когда касается власть имущих. На высшее руководство страны всегда тратится много денег, как не крути бюджет.

Во-вторых, когда команда Майи Санду заговорила об экономии, то рассчитывала на экономный пиар. Больше в поступках и заявлениях команды Санду нет ничего дешевого.

А граждане Молдовы ведутся на этот эконом-пиар очень хорошо.

Посмотрите, сколько Санду сэкономила для Молдовы своей поездкой в Киев на машине.

От Кишинева до Киева - 470 км.

Дорога туда-обратно 940 км X2 машины = 1800 км.

Бензин + «зеленая карта» на две машины, «ковидная» страховка на 9 человек. Все это более 4000 леев.

Еще надо бы учесть состояние трассы Одесса-Киев. Те, кто недавно там был, говорят, что ближе к Киеву одни ямы и выбоины вместо дороги. В смету можно было бы и внести средства на амортизацию двух бусиков.

Еще не включены в подсчет деньги на еду. Возможно, что в течение 7 часов все будут пить смузи из «бутылки» Майи Санду.

Вместо того, чтобы терять 45 минут полета, команда теряет 7 часов оплачиваемой работы, потраченное всей президентской командой (возможно еще сверхурочные за ночной вклад в развитие отношений между странами).

Президент «выпала» из жизни страны на 7 часов вместо 45 минут.

7 рабочих часов = 14 000 леев (по подсчетам Думитру Алайба, которые показывал, что каждые 24 часа на президента страна тратит 83 000 леев)

Еще 7 рабочих часов на обратный путь, и того, 28 000 леев.

При бронировании билетов заранее (примерно за неделю) билеты туда и обратно стоят около 270 евро. (всего 5500 лей). Вот была бы реальная экономика.

Даже если Санду взяла с собой Андрея Спину, все равно вышло 11000 леев. По сравнению с минимальными 32 тысячами леев потраченными на президентский кортеж.

Кому вообще нужны эти 9 человек, непонятно. Тем более, что скорее всего, в итоге мы увидим поющего и играющего на рояле Зеленского.

"Кому нужны все «жертвы» и это «экономическое» мученичество?", - страшивает Габриел Кэлин.

" А по zoom ещё дешевле и быстрее. Не рассматривали такой варик, раз пекутся о пандемии/ситуации и экономическом аспекте?", - пишет Николай Демянюк.

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