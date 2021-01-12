Молдавский врач: Мы пока не можем определять новый "британский" штамм коронавируса - только на глазок

Заместитель главы столичного управления здравоохранения Борис Гылка считает, что соответствующее оборудование вскоре появится в стране. Коварный "британский" штамм коронавируса уже обнаружили в Румынии, а возобновление авиарейсов из Кишинева в Лондон - дополнительный фактор риска. Интересно, а наши врачи смогут его определить, если, не дай Бог, он появится у нас?

- Пока мы в Молдове не располагаем возможностями определять новый штамм так называемого "британского " коронавируса, - рассказал "Комсомолке" замглавы управления здравоохранения столицы Борис Гылка.- И ПЦР-тесты не могут определять этот штамм. Для его определения нужно специальное лабораторное оборудование, которым наша страна пока не располагает.

- И когда же оно появится?

- Наше министерство работает совместно с ВОЗ, чтобы закупить и привезти такое оборудование. Но этот вопрос надо задавать руководству минздрава или Национального агентства по общественному здоровью.

Но, если не дай Бог, этот штамм появится в Молдове, думаю, у нас есть профессиональные врачи, которые, зная уже клинику и дополнительную симпотоматику нового штамма, смогут предположить его у каждого пациента.

И я вам заявляю, что такой возможности определить этот новый штамм у каждого больного, нет ни у одной страны мира. Выборочно - да.

Когда у нас, в Молдове появится такое оборудование, тогда мы сможем его определять...

Леонид РЯБКОВ