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Вернет ли Майя Санду молдавские земли на Украине?
12.01.2021

Встреча на высочайшем уровне двух гигантов мировой политики: румынки «жет-бежет» (исконной) Майи Санду с президентом Украины, щирым украинцем Владимиром Зеленским, – уникальный в современной истории казус: представители двух совершенно разных этнических и политических общностей собираются решать судьбу Молдовы и молдаван. И он, и она представляют искусственно склеенные в 1918 году государства с национально-государственным сознанием в стадии становления, но с очень великодержавными нравами. 

Румыния, дочерью которой является Санду, в марте 1918 года завершала восемью дивизиями оккупацию Молдавской Демократической Республики. Провозглашенная впервые тогда же, в марте 1918 года, Украинская Народная Республика официально заявила протест. Наследники доисторических укров вообразили, что «Бессарабия с XIII века с этнографической, экономической и политической точки зрения составляет неделимое целое с территорией Украинской Народной Республики». 

С другой стороны, Румыния провозглашает на весь мир, что «Бессарабия – румынская земля»! В связи с этим любопытно: опротестует ли румынка Майя Санду официальное притязание великих украинцев на часть «великой Румынии»? 

В упомянутой ноте начала марта 1918 года великодержавная Украина грозно заявляла: «Поскольку территория Бессарабии занята румынскими войсками, рассмотрение и решение вопроса о том, кому в будущем будет принадлежать Бессарабия, возможно лишь при участии и согласии представителей украинского правительства». 

Любопытно, потребует ли румынка Майя Санду от украинского президента дезавуировать это нахальное заявление? Кстати, это было первое в международном плане официальное предъявление притязаний на Бессарабию со стороны центральной рады». 

Любопытно, подтвердит ли Санду заявление руководства республики: «Правительство Молдавской Республики считает, что только оно, без всякого вмешательства извне, имеет право представлять и защищать государственные интересы независимой Молдавии...». 

Любопытно, согласится ли Майя Санду с таким заключением: «Сфатул Цэрий громогласно заявляет, что воля всех народов, проживающих в Бессарабии, – видеть Молдавскую Республику самостоятельной, независимой и неделимой, и всякие попытки посягательства, откуда бы они ни исходили, на независимость и неделимость Молдавской Республики, простирающейся между Прутом, Днестром и Черным морем, в границах бывшей Бессарабской губернии, считает неслыханным нарушением права на самоопределение народа, который завоевал свои права большими жертвами». 

Поскольку и великорумын и великоукраинцев до зубовного скрежета раздражает присутствие на берегу Днестра миротворческих сил, поскольку звучат призывы к совместным действиям Украины и Румынии, было бы мировым событием, если бы эти великие политики, румынка Санду и украинец Зеленский, объединили бы усилия при участии «любимой» ими России, во имя торжества справедливости, во имя восстановления исторической и национальной правды – для  возвращения Молдове  её  южных земель и Буковины, захваченных и отданных Украине против воли молдавского народа в послевоенные годы... 

Неустановленные источники сообщают, что на этой исторической встрече и украинец Зеленский, и румынка Санду намерены взаимоуважительно и плодотворно обсудить положение более чем 300-тысячной молдавской диаспоры на Украине, закрытие всех молдавских школ в Николаевской, Херсонской, Кировоградской и др. областях, унизительно-драматическое положение оставшихся молдавских школ в Одесской области... Но г-жа Санду, отличившаяся в кампании закрытия школ в РМ, не проявила интереса к этой недостойной для ее внимания проблематике... 

Несомненно одно: посещение румынкой Санду красивого города Киева, где распространяли свет, добро и человеколюбие молдаване Петр Могилэ и Гавриил Бэнулеску-Бодони, возвысит престиж молдавской дипломатии и молдавской культуры. 

Василий СТАТИ


 
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