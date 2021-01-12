Встреча Санду и Зеленского в Киеве пройдет без участия СМИ

Президент Республики Молдова Майя Санду совершит официальный визит в Киев во вторник, 12 января. Программа включает встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и спикером Дмитрием Разумковым, передает IPN.

В состав официальной делегации Республики Молдова входит государственный секретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции Думитру Соколан, а также посол Республики Молдова в Украине Руслан Болбочан.

Главу государства также будет сопровождать генеральный секретарь президента Андрей Спыну, советник по внешней политике Кристина Герасимов, советник по энергетике Серджиу Тофилат и др..

Мероприятия с участием президентов пройдут без участия СМИ. В 11.00 состоится официальная церемония встречи Зеленского и Санду, в 13.00 - подписание двусторонних документов, в 13.10 прозвучат заявления президентов. "Офис Президента Украины заранее извиняется, однако в связи с введением на Украине с 8 января 2021 года усиленных противоэпидемических мероприятий указанные события пройдут без участия журналистов и будут транслироваться онлайн в соцсетях, на официальных страницах офиса главы государства", - отметили в ОП, заверив, что всячески будут способствовать освещению событий и предлагать тесный контакт в телефонном режиме в случае возникновения вопросов или необходимости в уточнении информации.

Визит на Украину является первым официальным зарубежным визитом Майи Санду с момента вступления в должность президента страны. Первым визитом в Республику Молдова стал визит президента Румынии Клауса Йоханниса.