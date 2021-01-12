До конца января закупят четыре морозильника для вакцин

Вакцинация против COVID-19 будет осуществляться бесплатно в Республике Молдова. Перед вакцинацией пациент подпишет соглашение и будет проинформирован о возможных побочных эффектах. Каждому вакцинированному будет выдан сертификат о вакцинации, передаёт IPN.

„В случае возникновения какого-либо явления после иммунизации, о котором будет сообщено и которое будет подтверждено в установленном порядке, вакцинированный будет иметь бесплатный доступ к медицинским услугам и гарантии социальной защиты в соответствии с существующей нормативной базой”, - заявила государственный секретарь при Министерстве здравоохранения труда и социальной защиты Татьяна Затык на брифинге для прессы.

По словам госсекретаря, через COVAX Республика Молдова бесплатно получит вакцину против COVID-19 для 20 процентов населения страны на обоих берегах Днестра. Молдова дополнительно запросила через программу Cost-Sharing COVAX дозы ещё для 30 процентов населения по льготной цене, включающей все дополнительные расходы (транспортировка, страхование, операции по обращению с вакциной и др.). Минздрав намерен дополнительно закупить дозы вакцины для вакцинации общего населения за счёт имеющихся источников государственного бюджета, правительственных фондов помощи, фондов обязательного медстрахования и т.д..

Одновременно Республика Молдова находится в процессе получения некоторого количества вакцин в качестве пожертвования от ЕС и других стран. „В общей сложности наша цель – обеспечить вакцинацию 70% населения”, - сказала Татьяна Затык.

Республика Молдова ожидает 200 тысяч доз вакцины против COVID-19 из Румынии. Независимо от источника происхождения вакцины, Молдова готова обеспечить её хранение и обращение с нею, подчеркнула государственный секретарь. Во всех медико-санитарных учреждениях имеются условия для хранения при температуре +2 и +8 градусов, в центрах общественного здравоохранения – при -20, а в НАОЗ имеются мощности для хранения при -70 градусах, речь идёт о морозильной камере, вмещающей более 100 тысяч доз вакцины, уточнила Татьяна Затык.

В то же время, до конца января в страну должны прибыть четыре закупленных морозильника – два с температурой хранения -20 градусов, а остальные – до -70 градусов.

Как только вакцины будут доставлены в страну (первая партия ожидается в конце января), препараты будут размещены на складе НАОЗ. Передача вакцины в медико-санитарные учреждения будет осуществляться посредством специальных контейнеров и авторефрижератора. Ввести вакцину нужно будет за короткий срок: не более 120 часов с момента её помещения в холодильник.

В рамках публичных медико-санитарных учреждений будут сформированы специализированные команды по мониторингу процесса иммунизации. 13–14 января медицинский персонал страны должен пройти инструктаж в рамках онлайн-семинаров, посвящённых процессу иммунизации.