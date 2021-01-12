80 процентов бездомных в кишиневском приюте - пожилые нетрудоспособные люди

В Центре для бездомных, который находится на пер. Халтей в муниципии Кишинев, одновременно со снижением температуры удвоилось число бенефициаров. Исполняющий обязанности директора Вячеслав Маковей уточнил для IPN, что на данный момент услугами центра пользуются 63 человека.

Бенефициары получают теплую одежду, которую они могут оставить у себя при выходе из учреждения. Одежда предоставляется центру в виде гуманитарной помощи. Кроме того, центр приобретает бенефициарам белье и средства личной гигиены на деньги, выделенные примэрией Кишинева. В праздничные дни главное управление социальной помощи и здравоохранения способствовало созданию атмосферы, предоставив подарки бенефициарам учреждения, а также детям сотрудников.

Новые постояльцы остаются в течение 14 дней в изоляторе, чтобы не подвергать других бенефициаров риску заражения COVID-19. Исполняющий обязанности директора центра уточнил, что 80% бенефициаров являются пожилыми, нетрудоспособными людьми. 13 человек прикованы к постели, а еще 13 перемещаются только при помощи других людей.

Бенефициары получают личную консультацию или групповую помощь со стороны медсестер и психолога. Иногда их посещают церковнослужители. В преддверии зимних праздников бенефициары участвовали в мероприятиях по благоустройству учреждения. 20% бенефициаров привлекаются в работе, большинство из которых в уборке.

Бенефициары могут находиться в центре в течение года. Они также могут принимать посетителей с соблюдением мер по предотвращению распространения инфекции COVID-19.