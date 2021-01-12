Темная история: 16 человек, вернувшихся из Молдовы в Таджикистан, задержали прямо в аэропорту

Шестнадцать граждан Таджикистана, вернувшихся из Молдовы, были задержаны. Задержали прибывших в аэропорт Душанбе людей сотрудники правоохранительных органов.

Источник Радио Озоди в аэропорту Душанбе сообщил, что мигранты прибыли самолетом из Стамбула. Представители таджикских правоохранительных органов заявляют, что им ничего не известно об инциденте. Но еще 11 января представители МВД Молдовы сообщили Радио Озоди, что 16 граждан Таджикистана были обвинены в нарушении правил пребывания в этой стране и после штрафных санкций вылетели из Молдовы. Их местонахождение неизвестно, но вполне вероятно, что сотрудники правоохранительных органов ждали их в международном аэропорту Душанбе и увезли с собой, так как представители властей поочередно вызывали пассажиров, прибывших из РМ.

Директор Бюро по миграции и убежищу при министерстве внутренних дел Молдовы Ольга Поалелунжь в ответ на запрос Радио Озоди в понедельник заявила, что 16 граждан Таджикистана были привлечены к административной ответственности за нарушение правил пребывания в этой стране и оштрафованы. По ее словам, в воскресенье эти граждане за свои деньги купили билеты и улетели на родину.

Представитель Бюро по миграции и убежищу Михаил Водэ сообщил, что все задержанные граждане Таджикистана покинули страну 10 января.

– Они не захотели сообщать какую-либо информацию о целях их поездки. Не думаю, что речь идет о незаконной миграции. Они выкупили билеты за свой счет, сами оплатили штрафы. Каждый выплатил по 90 долларов, - пояснил Водэ.

Он сказал, что в случае с таджикскими гражданами не видит никакой «политической подоплеки» и отметил, что в Молдову приезжает не так и уж много граждан из Таджикистана.

В понедельник один из работников международного аэропорта на условиях анонимности сообщил Радио Озоди, что во время прохождения пассажирами рейса Стамбул-Душанбе пограничного контроля в аэропорту, сотрудники Управления пограничной службы Госкомитета безопасности на основе какого-то списка вывели из общей очереди несколько человек и завели их в отдельное помещение. По словам источника, через некоторое время этих граждан вывели из помещения, и затем они все покинули здание аэропорта.

Источник сказал, что «люди, стоявшие в очереди для прохождения пограничного контроля, думали, что этих граждан подозревают в совершении какого-нибудь преступления, но само задержание было неожиданностью и для самих граждан, прибывших из Молдовы. Когда задержанные спросили у пограничников причину задержания, им ответили, что в их отношении якобы уже давно получена информация, и «в конторе будем разбираться».

На основании межправительственного соглашения между Молдовой и Таджикистаном от 2019 года граждане обоих государств могут находиться на территории каждого из государств без визы в течение 90 суток.

Подготовил Михаил Генчу