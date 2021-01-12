Декларация об имуществе генерального секретаря администрации президента Майи Санду Андрея Спыну спровоцировала повышенный интерес общества и СМИ. Отметим, что только часть прессы проявила заинтересованность в освещении темы несоответствия декларации реальным фактам. В частности, речь идет о доме, стоимость которого занижена в 5 раз. Больше того, Спыну пытался объяснить эту разницу кадастровой оценкой. Сайт sinteza.org получил в распоряжение копии документов, которые демонстрируют, что и на этот раз Андрей Спыну обманывает.

На видеокадрах, отснятых с помощью дрона, дом 31-летнего Спыну, который в 2015-2016 гг. был зам. министром молодежи и спорта, а в 2019 году генсекретарем в правительстве Санду, а теперь занимает должность генсекретаря администрации президента. Дом находится в столичном районе Рышкановка, в переулке Ольги Врабие.

Согласно данным кадастра, ее площадь 125 кв.м., земельный участок равен 5,4 сотки. Недвижимость приобретена в ноябре 2018 г. В договоре купли-продажи указана сумма 393500 евро. Продавец - владелец сети кафеен. Покупатель- тогда 28-летний Спыну-обязуется оплатить дом в рассрочку. Согласно информации, первый взнос составил 100 тыс.евро. Еще 100 тыс. необходимо было выплатить в июле 2019 года. Третий транс-50 тыс.евро- подлежал оплате в конце 2019 года. Последняя выплата-143 500 евро- должна была быть оплачена в июле 2020 года. По нашей информации, весь долг был погашен в прошлом году.

Андрей Спыну задекларировал три земельных участка сельхозназначения, два в черте города, две машины-VW Tiguan, приобретенный в 2015 за 251.635 леев и Audi Q5, купленный в 2017 г за 380 тыс. леев.

Он также является учредителем трех компаний, которые по данным СМИ зарегистрированы в офшорах-Великобритании, Гонгконге и в США.

Павел МУНТЯН