Суд украинского Николаева оставил под стражей убийцу гражданина Молдовы. Судья Сергей Медюк продлил сроки содержания под стражей в отношении подозреваемого в 10 ноября 2021 года.

Как сообщает пресс-служба Центрального районного суда Николаева, в ноябре 2007 года в украинском Первомайске 42-летнего директора городского гранитно-щебеночного карьера, гражданина Молдовы расстреляли из пистолета-пулемета. От полученных ранений мужчина погиб. Несколькими днями ранее на автостоянке, где предприниматель обычно ставил личный Range Rover, был обнаружен пакет с самодельным радиоуправляемым взрывным устройством, которое не сработало.

Заказчик и исполнитель убийства были задержаны в декабре 2007 года. Обоих суд приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества. Третьему фигуранту тогда удалось скрыться. Сразу после убийства подозреваемый пересек границу с Россией, а, вернувшись в 2013 году, отправился воевать против Донбасса в составе украинской военно-политической общественной организации.

В том же 2013 году николаевские полицейские и спецназовцы прибыли по месту жительства злоумышленника в Днепр (для нормальных людей – Днепропетровск) и задержали его в тот момент, когда он снова собирался ехать убивать мирных жителей Донбасса.

Подготовил Михаил Генчу