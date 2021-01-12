90 млн рублей для аграриев – Россия оказала Приднестровью безвозвратную помощь

Красивый жест со стороны российского руководства. Россия выделила 90 млн рублей для приднестровского агросектора. О поступлении финансовых средств информирует администрация главы Приднестровья Вадима Красносельского. Отметим, что данная помощь является безвозвратной.

- В Приднестровье поступила российская гуманитарная помощь в размере 90 млн российских рублей. Средства предназначены для поддержки аграриев, которые понесли серьезные потери в результате засухи 2020-го года. В ходе рабочего совещания Президент ПМР Вадим Красносельский поручил правительству безотлагательно распределить средства финансовой помощи среди хозяйствующих субъектов, значительная доля урожая которых погибла.

Помощь адресная и безвозвратная, отметил Вадим Красносельский. Он подчеркнул, что для сельского хозяйства республики, как и экономики страны в целом, в условиях негативного влияния природно-климатических и иных, в том числе пандемийных обстоятельств, поддержка Российской Федерации крайне важна, - говорится в сообщении.

Добавим также, что накануне Нового года в Приднестровье поступил очередной транш финансовой помощи из России, который позволит продолжить ежемесячные доплаты к пенсиям в размере около 10-ти процентов.

Автор: Михаил Генчу