Президент Молдовы Майя Санду - уже с официальным визитом в Украине (ВИДЕО)

Президент Молдовы Майя Санду - уже с официальным визитом в Украине. Это ее первый зарубежный визит в качестве лидера государства.

Вчера мы первыми сообщили об опасениях в окружении Порошенко по этой встрече. Если кратко - у "гетмана" переживают, что среди обсуждаемых вопросов будут совместные контрабандные схемы Петра Порошенко и беглого молдовского олигарха Влада Плахотнюка.

Сегодня об этом начали заявлять другие каналы, комментировать эксперты для СМИ. Не за что, коллеги.

Что еще интереснее - планы ОП обсудить эту тему сообщил Telegram-канал из орбиты Офиса Зеленского. При этом информация подана так, что эта тема якобы больше интересует Санду. И ее обсудят в обмен на участие Молдовы в "Крымской платформе".

По факту, конечно, Офис президента интересует обе темы. 2021 в ОП настроены сделать годом маргинализации политсилы Порошенко.

@Telegram VM