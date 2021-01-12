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Президент Молдовы Майя Санду - уже с официальным визитом в Украине (ВИДЕО)
12.01.2021

Президент Молдовы Майя Санду - уже с официальным визитом в Украине. Это ее первый зарубежный визит в качестве лидера государства.

Вчера мы первыми сообщили об опасениях в окружении Порошенко по этой встрече. Если кратко - у "гетмана" переживают, что среди обсуждаемых вопросов будут совместные контрабандные схемы Петра Порошенко и беглого молдовского олигарха Влада Плахотнюка.

Сегодня об этом начали заявлять другие каналы, комментировать эксперты для СМИ. Не за что, коллеги. 

Что еще интереснее - планы ОП обсудить эту тему сообщил Telegram-канал из орбиты Офиса Зеленского. При этом информация подана так, что эта тема якобы больше интересует Санду. И ее обсудят в обмен на участие Молдовы в "Крымской платформе".

По факту, конечно, Офис президента интересует обе темы. 2021 в ОП настроены сделать годом маргинализации политсилы Порошенко.

@Telegram VM


 
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