Президент Молдовы Майя Санду - уже с официальным визитом в Украине (ВИДЕО)

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Президент Молдовы Майя Санду - уже с официальным визитом в Украине. Это ее первый зарубежный визит в качестве лидера государства.
Вчера мы первыми сообщили об опасениях в окружении Порошенко по этой встрече. Если кратко - у "гетмана" переживают, что среди обсуждаемых вопросов будут совместные контрабандные схемы Петра Порошенко и беглого молдовского олигарха Влада Плахотнюка.
Сегодня об этом начали заявлять другие каналы, комментировать эксперты для СМИ. Не за что, коллеги.
Что еще интереснее - планы ОП обсудить эту тему сообщил Telegram-канал из орбиты Офиса Зеленского. При этом информация подана так, что эта тема якобы больше интересует Санду. И ее обсудят в обмен на участие Молдовы в "Крымской платформе".
По факту, конечно, Офис президента интересует обе темы. 2021 в ОП настроены сделать годом маргинализации политсилы Порошенко.
@Telegram VM
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