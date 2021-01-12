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На устах
Почему Молдова скоро окажется в центре внимания мирового сообщества - мнение политолога
12.01.2021

Молдова в ближайшее время попадет в центр внимания мировых СМИ. Об этом политолог, президент Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин в беседе с «НьюИнформ». По его словам, «президент Майя Санду уже открыто заявляет о своих политических амбициях и считает, что ее страна должна быть поглощена Румынией».

– Санду собирается поспособствовать выводу российских миротворцев из Приднестровья. В конце 2020 года был конфликт в Нагорном Карабахе, который стал результатам «нарыва» старого конфликта. А в ближайшие месяцы по такому же принципу «прорвет» в Молдавии, — заявил Самонкин.

Он добавил, что остается открытым вопрос противостояния Кишинева и Приднестровья.

– Открыт вопрос этнического выбора. Граждане страны должны определиться, в какую сторону им двигаться. Или на Запад, или развернуться к России. Также Молдавия является целью наблюдения ЕС. Этот статус страна получила еще при правлении Игоря Додона. Такая серия нерешенных проблем позволяет сделать вывод о том, что в Молдавии начнутся внутренние столкновения, — отметил эксперт.

Самонкин считает, что Запад не упустит возможности повлиять на Молдову.

– На Молдавию будет смотреть весь мир. В этих условиях Запад попытается выйти на первый план. Похожее мы наблюдали в Нагорном Карабахе, когда громкие заявления делали США и Турция, — добавил политолог.

Подготовил Михаил Генчу


 
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