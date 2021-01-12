Наталья Морарь беременна – она рассказала об этом в свой день рождения

Наталья Морарь беременна – она рассказала об этом в свой день рождения

Огромное счастье для популярной телеведущей.

Молдавская журналистика и телеведущая Наталья Морарь сообщила о том, что она беременна. Морарь поделилась своим счастьем с общественностью в день своего рождения.

- 37, привет! Ты пришел, чтобы все изменить в моей жизни. Я уже могу сказать открыто - я впервые встречу свой день рождения с бьющимся во мне живым сердцем. Отныне и навсегда моя вселенная будет разделена на две части. Кому-то этот дар дается легко, другим - как я - сложнее, но нет ничего невозможного. Важно верить и не сдаваться.

Это чудо было бы невозможно без самого профессионального врача в мире Аны Жосану. Не знаю, хочу ли я сегодня чего-нибудь еще, кроме как стать хорошей матерью - идеалом я все равно не могу быть, - написала Морарь на своей странице в социальной сети Facebook.