Общество Нелегал из Молдовы два года дурил блюстителей закона в России и на Украине На украинской границе разоблачили гражданина Молдовы. Мужчина 59 лет два года обманывал российских правоохранителей. В его паспорте украинские пограничники Черниговского отряда обнаружили восемь поддельных отметок о пересечении государственной границы Украины. Мужчина пояснил, что фальшивые отметки ему проставляли на территории России, сообщает сайт Госпогранслужбы Украины. Эти отметки он использовал, чтобы обманывать правоохранительные органы России, где незаконно работал еще с начала 2019 года. На каждой фальшивой отметке о пересечении государственной границы Украины сотрудники Госпогранслужбы проставили оттиск штемпеля «отменено». Подготовил Михаил Генчу

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