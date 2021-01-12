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Политика
Цырдя: Санду участвует в откровенно антироссийских ритуалах Киева
12.01.2021

Авторский комментарий политолога.

Политолог и депутат Богдан Цырдя отреагировал на действия президента Молдовы Майи Санду в Киеве. Как известно, сейчас Санду находится с рабочим визитом на Украине. Санду встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Отметим, что встрече Санду с Зеленским предшествовали возложение цветов у памятника Неизвестному солдату, возложение цветов у памятника Жертвам голодомора, а также возжигание лампады у мемориала, так называемой, Небесной сотни.

- Ну что ж, Санду участвует в откровенно антироссийских ритуалах Киева. После таких кульбитов, диалог с Москвой станет невозможным, с чем мы её и поздравляем.

Кстати, а цветы к памятнику Бандеры возложат или нет? Сползать в маразм, то до конца… и без сожалений, - написал Цырдя в своем телеграм-канале.

Автор: Михаил Генчу


 
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