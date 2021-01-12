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Экономика
В Молдове огромный спрос на украинские сыры
12.01.2021

Входим в мировую тройку крупнейших потребителей. Молдова вошла в тройку крупнейших потребителей украинских сыров. При этом, импорт сыра на Украину превысил экспорт в 8,6 раза.

В тройку крупнейших потребителей украинских сыров по данным таможенной службы стали Казахстан, куда их поставлено за год на 12,1 млн долларов, Молдова - 7,5 млн долларов и Египет - 986,8 тыс. долларов.

Отметим также, что Молдова нарастила импорт украинских круп более чем наполовину. Список крупнейших импортеров украинских круп возглавила именно Молдова, на долю которой пришлось 14,9 процента от всех поставок за рубеж. Об этом сообщает Инфотаг.

Автор: Михаил Генчу


 
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