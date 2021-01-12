Чебан: потребовал наведения порядка на улицах столицы!

Необходимо обеспечить безопасность дорожного движения. Генеральный примар Кишинева Ион Чебан сообщил о том, что муниципальные службы распределили по улицам молдавской столицы и пригородов противогололедный материал. Примария реагирует на погодные изменения и старается предотвратить инциденты, которые возможны на дорогах из-за заледеневшего асфальта.

- Потребовал наведения порядка на улицах столицы!

В связи с тем, что прошлой ночью в столице была зафиксирована минусовая температура, профильные муниципальные службы распределили по улицам столицы и пригородов противогололедный материал.

Для обеспечения безопасности дорожного движения задействовано 15 специальных машин, которые разбросали 68,3 тонны чистой соли и 36 тонн противогололедного материала. Такие же работы будут проводиться и в ближайшие дни, так как, согласно прогнозам метеорологов, в ночное время ожидается мороз. Мы предпринимаем необходимые меры, чтобы водители и пешеходы могли безопасно передвигаться по дорогам и тротуарам столицы! - написал Чебан в социальной сети Facebook.

Автор: Михаил Генчу