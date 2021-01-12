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Майя Санду поддерживает намерение Украины построить Новоднестровскую ГРЭС
12.01.2021

Майя Санду поддерживает намерение Украины построить Новоднестровскую ГРЭС, что приведет к прекращению водоснабжения Кишинева. Майя Санду может лишить Кишинев водоснабжения. Майя Санду поддерживает намерение Украины построить Новоднестровскую ГРЭС, что приведет к прекращению водоснабжения Кишинева.

Тема возведения гидротехнического комплекса стала предметом обсуждения Майи Санду и президента Украины Владимира Зеленского.

Отметим, что гидрологи год за годом фиксируют крайне низкий уровень воды в Днестре. В этом году ситуация особенно обострилась — под угрозой оказалось водоснабжение Кишинева. Экологи говорят, что проблему обезвоживания и грозящей Днестру экологической катастрофы не решить без срочных совместных действий Молдовы и Украины.

Пока же взаимодействия нет, а вместо этого копятся взаимные претензии.

Лидия ТКАЧ


 
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