Майя Санду поддерживает намерение Украины построить Новоднестровскую ГРЭС, что приведет к прекращению водоснабжения Кишинева. Майя Санду может лишить Кишинев водоснабжения. Майя Санду поддерживает намерение Украины построить Новоднестровскую ГРЭС, что приведет к прекращению водоснабжения Кишинева.

Тема возведения гидротехнического комплекса стала предметом обсуждения Майи Санду и президента Украины Владимира Зеленского.

Отметим, что гидрологи год за годом фиксируют крайне низкий уровень воды в Днестре. В этом году ситуация особенно обострилась — под угрозой оказалось водоснабжение Кишинева. Экологи говорят, что проблему обезвоживания и грозящей Днестру экологической катастрофы не решить без срочных совместных действий Молдовы и Украины.

Пока же взаимодействия нет, а вместо этого копятся взаимные претензии.

Лидия ТКАЧ