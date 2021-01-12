О чем на самом деле договаривается президент Молдовы Санду с украинским коллегой Зеленским

В том, что встреча Майи Санду и Владимира Зеленского проходит онлайн, есть определенные плюсы.

Во-первых оперативность пресс-службы украинского президента работает быстро. Пресс-служба молдавского президента пока просто переводит посты с украинского и дублирует видео и фото с опозданием.

Во-вторых, онлайн позволяет узнать мнение народа по поводу приезда нашего президента. Тут, как обычно радикальные комментаторы делятся на два лагеря.

Одни пишут: "Зеленский - лучший президент всех времен и народов ", "Все буде добре".

Другие: "Коммуналку снизьте, людям жрать нечего" и "Скоро не буде кому співати *ще не вмерла Україна*".

Это показательные комментарии, так как Молдову пусть даже без кровопролитного майдана, но пускают по украинскому сценарию вражды ко всему русскому. Интересно почитать.

Но еще нас волнуют, что думают о президенте Санду. Пишут такое: "Президент Молдови конкретна пані!", "Какая хорошая пара, когда свадьба", "Молдова повторит судьбу Украины. Ее разорят, сделают зависимой и нищей...", "Зеленский рояль подготовил для молдаванки?". Это украинцы все не могут забыть президенту его комедийное прошлое с ярчайшими шутками ниже пояса.

План у Майи Санду на 12 января такой:

Обязательное и самое главное - это возложение цветов к Мемориалу жертв голодомора и зажжет свечу в память о погибших на Майдане возле так называемого Мемориала “Небесной сотни”. Тут надо четко показать за Майдан ты Майя или против.

11:00 состоится официальная церемония встречи Зеленского и Санду,

13:00 - церемония подписания двусторонних документов,

13:10 - заявления Президентов.

Все пройдет без участия журналистов, из-за действующего на Украине локдауна.

Все, что можно показывать народу, транслируется тут. Но, что на самом деле будут обсуждать Майя Санду и Владимир Зеленский без присутствия журналистов?

Телеграм-каналы пишут, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский на личной встрече с президентом Молдовы Майей Санду в Киеве, предложит официальному Кишиневу присоединится к «Крымской платформе».

Второй блок – это обсуждение приднестровского вопроса. Первый и второй блок — это единое целое, но обе стороны используют эти кейсы для давления на Кремль.

Третий блок обсуждения - «борьба» с олигархами (Порошенко – Плахотнюк).

Четвертый блок – экономическое, энергетическое и логистическое сотрудничество.