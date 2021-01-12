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Президенты Молдовы и Украины выступили в Киеве с заявлениями по итогам переговоров тет-а-тет
12.01.2021

Президенты Молдовы и Украины выступили в Киеве с заявлениями по итогам переговоров тет-а-тет. 

Основные моменты из выступления Майи Санду:

  • Договорились создать Совет президентов двух стран как новый постоянный формат сотрудничества на высшем уровне.
  • Подтвердила намерение активизировать повестку европейской интеграции.
  • Санду подчеркнула, что для Молдовы "очень важно" продолжить диалог по украинскому комплексу ГЭС на Днестре — "чтобы обеспечить долговременное использование и защиту Днестра, как для нашего, так и для будущих поколений". (Зеленский об этом в своей речи ничего не сказал).
  • Обсудили проект создания транспортного коридора Кишинев-Сорока-Киев — с реабилитацией дорог и строительством моста через Днестр. Оба президента заявили, что это позволит сократить путь Киев-Кишинев до 5 часов. Санду заявила, что этот коридор может стать самым быстрым из центральных областей Украины в Юго-Восточную Европу.
  • Будут вести диалог о взаимных поездках граждан Молдовы и Украины в обе страны по удостоверению личности.
  • Подтвердила взаимную поддержку территориальной целостности двух стран, подчеркнула необходимость мирного разрешения конфликтов.
  • Пригласила президента Украины с визитом в Молдову.

Основное из выступления Зеленского:

  • Договорились сотрудничать в борьбе с контрабандой, "особенно на приднестровском участке границы".
  • Обсудили проект транзита газа из Европы через Молдову на Украину, транзит электроэнергии из Украины до Румынии.
  • Заявил о готовности обсуждать "блок проблемных вопросов", чтобы "снять их с повестки двусторонних отношений".
  • Обменялись мнениями по получению вакцин против коронавируса.
  • Подтвердили членство в ЕС как стратегическую цель двух стран.

Президенты подписали два документа — политическую декларацию и декларацию о намерении развивать потенциал в транзитно-транспортной сфере. 

@Telegram SpM


 
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