Главная Президенты Молдовы и Украины выступили в Киеве с заявлениями по итогам переговоров тет-а-тет Президенты Молдовы и Украины выступили в Киеве с заявлениями по итогам переговоров тет-а-тет. Основные моменты из выступления Майи Санду: Договорились создать Совет президентов двух стран как новый постоянный формат сотрудничества на высшем уровне.

Подтвердила намерение активизировать повестку европейской интеграции.

Санду подчеркнула, что для Молдовы "очень важно" продолжить диалог по украинскому комплексу ГЭС на Днестре — "чтобы обеспечить долговременное использование и защиту Днестра, как для нашего, так и для будущих поколений". (Зеленский об этом в своей речи ничего не сказал).

Обсудили проект создания транспортного коридора Кишинев-Сорока-Киев — с реабилитацией дорог и строительством моста через Днестр. Оба президента заявили, что это позволит сократить путь Киев-Кишинев до 5 часов. Санду заявила, что этот коридор может стать самым быстрым из центральных областей Украины в Юго-Восточную Европу.

Будут вести диалог о взаимных поездках граждан Молдовы и Украины в обе страны по удостоверению личности.

Подтвердила взаимную поддержку территориальной целостности двух стран, подчеркнула необходимость мирного разрешения конфликтов.

Пригласила президента Украины с визитом в Молдову. Основное из выступления Зеленского: Договорились сотрудничать в борьбе с контрабандой, "особенно на приднестровском участке границы".

Обсудили проект транзита газа из Европы через Молдову на Украину, транзит электроэнергии из Украины до Румынии.

Заявил о готовности обсуждать "блок проблемных вопросов", чтобы "снять их с повестки двусторонних отношений".

Обменялись мнениями по получению вакцин против коронавируса.

Подтвердили членство в ЕС как стратегическую цель двух стран. Президенты подписали два документа — политическую декларацию и декларацию о намерении развивать потенциал в транзитно-транспортной сфере. @Telegram SpM

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