Президенты Молдовы и Украины выступили в Киеве с заявлениями по итогам переговоров тет-а-тет.
Основные моменты из выступления Майи Санду:
- Договорились создать Совет президентов двух стран как новый постоянный формат сотрудничества на высшем уровне.
- Подтвердила намерение активизировать повестку европейской интеграции.
- Санду подчеркнула, что для Молдовы "очень важно" продолжить диалог по украинскому комплексу ГЭС на Днестре — "чтобы обеспечить долговременное использование и защиту Днестра, как для нашего, так и для будущих поколений". (Зеленский об этом в своей речи ничего не сказал).
- Обсудили проект создания транспортного коридора Кишинев-Сорока-Киев — с реабилитацией дорог и строительством моста через Днестр. Оба президента заявили, что это позволит сократить путь Киев-Кишинев до 5 часов. Санду заявила, что этот коридор может стать самым быстрым из центральных областей Украины в Юго-Восточную Европу.
- Будут вести диалог о взаимных поездках граждан Молдовы и Украины в обе страны по удостоверению личности.
- Подтвердила взаимную поддержку территориальной целостности двух стран, подчеркнула необходимость мирного разрешения конфликтов.
- Пригласила президента Украины с визитом в Молдову.
Основное из выступления Зеленского:
- Договорились сотрудничать в борьбе с контрабандой, "особенно на приднестровском участке границы".
- Обсудили проект транзита газа из Европы через Молдову на Украину, транзит электроэнергии из Украины до Румынии.
- Заявил о готовности обсуждать "блок проблемных вопросов", чтобы "снять их с повестки двусторонних отношений".
- Обменялись мнениями по получению вакцин против коронавируса.
- Подтвердили членство в ЕС как стратегическую цель двух стран.
Президенты подписали два документа — политическую декларацию и декларацию о намерении развивать потенциал в транзитно-транспортной сфере.
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