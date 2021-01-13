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Кику предложил Слусарю-«трактористу» поучиться азам экономики
13.01.2021

Каждому - свой шесток. Небезызвестный русскоязычный (как он сам себя называет при удобном случае) Александр Слусарь в последнее время старательно стремится попасть на первые страницы интернет-статей и газетных полос. Ради этого он даже принял самое активное участие в "протесте трактористов" в конце прошлого года.

В то же время Слусарь не отказывает себе в удовольствии поучать высшие лица государства, словно он считает себя равным, а то и более компетентным человеком, чем, к примеру, экс-премьер Ион Кику. Тому, в конце концов, надоели дилетантские наставления Слусаря, и сегодня он ответил ему достаточно объемной публикацией в Facebook, в котором предложил Слусарю обращаться и к людям из министерства финансов, если он желает получать реальную, а не популистскую информацию о положении дел.

Орудуя конкретными цифрами, Кику весьма убедительно обосновал Слусарю, почему консультации специалистов из министерства финансов не помешают ему, несмотря на все высокомерие в своем отношении к реальным, а не мнящим себя таковыми специалистам.


 
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