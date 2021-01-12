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Технологии
Арестованы находившиеся в Молдове сервера самого крупного виртуального «черного рынка» в мире
12.01.2021

Наркотики, фальшивые монеты, краденые кредитки - там было все! Самый большой в мире виртуальный "черный рынок" DarkNet прекратил свое существование, его сервера арестованы.

Среди них - примерно два десятка серверов, находившихся в Молдове и Украине. Арестован и администратор сайта - 34-летний австралиец, задержанный на границе между Германией и Данией. Сейчас он находится в заключении.

А более 500 тысяч пользователей и 2 400 продвавцов остались без места для встреч и заключения своих сделок, общий обьем которых достигал, по сообщениям экспертов, суммы в 140 млн евро. Заключались они, разумеется, в криптовалютах - биткоины и монеро, сообщает телеканал ProTV.

Автор: Михаил Генчу


 
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