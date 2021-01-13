Бывшего посла Молдовы в РФ перевели в СИЗО

Его положение усугубляется. Андрей Негуца, бывший посол Молдовы в России, переведен в следственный изолятор. Он проходит в качестве подозреваемого по делу о контрабанде анаболиков, в связи с чем ранее у него дома прошли обыски, а Негуца угодил под домашний арест.

Сочтя, что эта мера не является достаточной, прокуроры запросили помещение подозреваемого в следственный изолятор. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью Эмил Гайтур, которого цитирует телеканал TV8.

Автор: Михаил Генчу