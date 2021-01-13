Усатый: “Сегодня мы с социалистами ведем борьбу за второе место”

При возможных досрочных выборах в парламент партия PAS займет первое место, а “Наша партия” и партия социалистов (ПСРМ) будут вести борьбу за второе место. С таким прогнозом в программе “Политика Натальи Морарь” на TV8 выступил лидер “Нашей Партии” и мэр города Бельцы Ренато Усатый.

По его словам, социологические данные на сегодняшний день, предполагают наибольшее число мандатов для партии “Действия и справедливости”, от которой избиралась президент Майя Санду. Однако, имеющая наибольшее представительство в текущем парламенте партия социалистов может оказаться не только на втором, но и на третьем месте.

“Сегодня мы с социалистами, скажем так, ведем борьбу за второе место. Дальше за нами с большим отрывом идет партия “Шор”, которая будет либо запрещена, либо снята с выборов. Я считаю, что в следующем парламенте их не будет”, – заявил Усатый.

Он уверен, что за возможным запретом партии объявленного в розыск бизнесмена Илана Шора будет стоять лидер партии социалистов Игорь Додон. И это будет сделано для прерывания отношений с ненадежным партнером по неформальной коалиции и получения для себя, преимущественно левого, электората его партии.