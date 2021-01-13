Пешка США против России: Санду отправилась к Зеленскому по указке Запада

Визит президента Молдавии в Киев - это стратегический ход. Майя Санду 12 января отправилась в свою первую рабочую поездку за границу в качестве президента Молдавии. Политик посетила Киев, где встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Такой выбор Санду не был случайным, считает известный политолог Михаил Погребинский.

По мнению эксперта, это событие – стратегический ход. Санду в Бухаресте и Вашингтоне дали понять, что она "должна дружить против Москвы", общего с Украиной "врага на востоке".

Дружба Кишенева и Киева, полагает Погребинский, нужна для решения ситуации в Приднестровье. Ведь Бухаресту не нравится, что он не контролируют вторую часть Молдавии, отметил политолог.

Как заявил Погребинский изданию "Комсомольская правда", Санду надеется решить вопрос с Приднестровьем на условиях, которые будут сформулированы США и Европой при участии Румынии.

Украина может предложить Молдавии заблокировать пути поставок различных грузов в Приднестровье, тогда останется лишь воздушный путь, не менее проблематичный. Впрочем, политолог полагает, что таким способом Незалежная спровоцирует новые для себя проблемы. Погребинский отмечает, что до сих пор Россия так и не ввела против соседней страны серьезные санкции. Если Киев перейдет красную черту, то он может лишиться газа.

Также, по словам политолога, Санду продолжит высказываться о том, что, по ее мнению, Крым – украинский. Однако у нее нет права выбора говорить иначе. За нее, как и за Зеленского, уверен специалист, все решения принимает США. Санду – лишь пешка западных игроков.

Любопытно, что первым делом в Киеве Санду прокричала "Слава Украине".

Полина ИВАНОВА