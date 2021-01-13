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Майя Санду: Уважаемые друзья, большое спасибо за интерес, проявленный вами к моему каналу в ТГ
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|12.01.2021
Уважаемые друзья, большое спасибо за интерес, проявленный вами к моему каналу в ТГ! Всего за несколько дней канал набрал самое большое число подписчиков в Молдове!
Вкратце о визите в Киев и о первой встрече на уровне Президентов за последние пять лет. Удалось подробно обговорить многие вопросы наших отношений с Украиной. Встретились с Президентом Украины Владимиром Зеленским, Спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым и Премьером Денисом Шмыгалем.
По итогам:
- договорились вывести отношения на новый уровень - стратегического партнерства, а также создать постоянно действующий Совет Президентов.
- подчеркнули безусловное соблюдение территориальной целостности и суверенитета двух стран в международно-признанных границах.
- договорились ускорить разработку соглашения, которое позволит гражданам Молдовы и Украины пересекать государственную границу по удостоверениям личности. Граждане обеих стран давно его ждут!
- попросила помощи Президента Зеленского и правоохранительных структур Украины в расследовании схем с молдавской собственностью в Украине – карьеров, санаториев и других объектов. По итогам визита, обращусь в Генеральную Прокуратуру РМ, чтобы процесс сдвинулся с мертвой точки.
- сложные переговоры по Новоднестровской ГРЭС – энергетика и вода. Почеркнула, что для нас вопросы обеспечения водой являются стратегическими, одним из национальных приоритетов. Предложила, чтобы оценку влияния на окружающую среду проводили эксперты Европейского Союза.
- подчеркнула необходимость либерализации работы транспортников, которое не требовало бы дозволов и разрешений.
@Președintele Maia Sandu
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