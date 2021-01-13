Майя Санду: Уважаемые друзья, большое спасибо за интерес, проявленный вами к моему каналу в ТГ

Уважаемые друзья, большое спасибо за интерес, проявленный вами к моему каналу в ТГ! Всего за несколько дней канал набрал самое большое число подписчиков в Молдове!

Вкратце о визите в Киев и о первой встрече на уровне Президентов за последние пять лет. Удалось подробно обговорить многие вопросы наших отношений с Украиной. Встретились с Президентом Украины Владимиром Зеленским, Спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым и Премьером Денисом Шмыгалем.

По итогам:

договорились вывести отношения на новый уровень - стратегического партнерства, а также создать постоянно действующий Совет Президентов.

подчеркнули безусловное соблюдение территориальной целостности и суверенитета двух стран в международно-признанных границах.

договорились ускорить разработку соглашения, которое позволит гражданам Молдовы и Украины пересекать государственную границу по удостоверениям личности. Граждане обеих стран давно его ждут!

попросила помощи Президента Зеленского и правоохранительных структур Украины в расследовании схем с молдавской собственностью в Украине – карьеров, санаториев и других объектов. По итогам визита, обращусь в Генеральную Прокуратуру РМ, чтобы процесс сдвинулся с мертвой точки.

сложные переговоры по Новоднестровской ГРЭС – энергетика и вода. Почеркнула, что для нас вопросы обеспечения водой являются стратегическими, одним из национальных приоритетов. Предложила, чтобы оценку влияния на окружающую среду проводили эксперты Европейского Союза.

подчеркнула необходимость либерализации работы транспортников, которое не требовало бы дозволов и разрешений.

@Președintele Maia Sandu