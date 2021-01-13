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Политика
Усатый назвал Кавкалюка так, как многие, наверное, хотели, но не решились
13.01.2021

В прямом эфире Ренато Усатый оскорбил Георге Кавкалюка. На передаче у Натальи Морарь Усатый допустил ряд неприличных слов в адрес Кавкалюка, находившегося со студией «на проводе».

Беременную Морарь это, мягко говоря, озадачило. Она напомнила Усатому, что он в прямом эфире, но примара Бельц это не смутило.

Позже в соцсетях Усатый написал, что его аккаунт в инстаграме взломали. Там, в инстаграм-аккаунте, Усатого, были обнаружены матерные высказывания. Есть мнение, что он сам – их автор, просто выпил лишка и не сдержался, а когда протрезвел, то надо было как-то оправдываться, вот он и придумал легенду со взломом.

Подготовил Михаил Генчу


 
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