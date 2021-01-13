Нет необходимости в уловках. Назначьте кандидата на должность Премьер-министра.

После создания полноценного правительства можно сосредоточиться на определении досрочных выборов. Об этом сообщает экс-советник премьер-министра Виталий Драганча, эксперт по коммуникациям.

Драганча в социальной сети задал несколько вопросов президенту Майе Санду:

«1. Почему президент Санду не выдвигает кандидата на пост премьер-министра? С 24 декабря 2020 года, в год пандемии и экономического кризиса, президент Санду оставляет страну без Правительства, наделенного всеми полномочиями.

2.Почему президент Санду начинает свой срок с маневров и уловок, пытаясь подчинить Конституцию своей воле? Уходящее в отставку правительство не может иметь тех же полномочий, что и полноценное правительство. По сути, в разделении властей наблюдается дисбаланс.

3.Что бы сделали президент Санду и ее коллеги, если бы Додон прибегнул к такому маневру? Президент Санду утверждала, что она другая – уважает Конституцию и страну. Пусть докажет это сейчас.

4.Президент Санду и ее команда кричали: «Долой Правительство!» – они получили то, о чем просили. Пришло время показать нам свои таланты. Лозунгов уже недостаточно».

Еще он говорит, что «нет необходимости в уловках». «Вы выдвигаете кандидата на пост премьер-министра, составляете программу управления и после голосования идете в парламент. После создания полноправного правительства – займитесь определением досрочных выборов. У вас много кандидатов в премьер-министры и министры – от тех, кто наиболее резко критиковал действия правительства Кику. Я уверен, что парламент поддержит правительство во главе с господином Гросу, или Попшой, или Литвиненко, или Слусарь.

Будьте разными – организуйте публичные обсуждения с фракциями. Обсудите приоритеты и решения по пунктам. У депутатов не будет выбора – они поддержат Правительство», – отметил Драганча, добавив: « После этого вместе с ПСРМ вы можете заблокировать деятельность парламента и определить парламентские выборы».

«Тем временем в стране будет полноправное Правительство, которое будет работать в нормальном режиме и управлять пандемией и экономическим кризисом», – сказал он.

Кристина Гурез