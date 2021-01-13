Дождались: Приднестровье засыпало снегом - шикарные зимние фото

А в Кишиневе - совсем другая картина, и ведь всего 50 километров. Приднестровье засыпало снегом. Там уже можно и на санках кататься.

Дождались: хоть на "старый" Новый год со снегом.

Фото сделаны в Бендерах, а ведь это всего 50 километров от Кишинева, в котором ничего не напоминает о зиме. Снег выпал и в Тирасполе, и в других населенных пунктах Приднестровья.

Хоть бери санки и езжай на левый берег Днестра.

Приднестровцы говорят, что такая красота в Тирасполе впервые за два года

Бендеры

Павел МУНТЯН