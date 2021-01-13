Ни о каком строительстве гидроэлектростанции на Днестре не может быть и речи – мнение Кику

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Бывший премьер-министр Молдовы Ион Кику отреагировал на известие, связанное с возможным строительством украинцами новой гидроэлектростанции на Днестре. По словам Кику, ни о каком строительстве не может идти и речи, пока специалисты не проведут тщательную экологическую экспертизу.

- На двух встречах с премьер-министром Украины и на переговорах по платформе межправительственной комиссии, состоявшихся в начале прошлого года в Киеве, молдавская сторона настаивала на четкой позиции – никакого строительства ГЭС на Днестре, пока не завершена экологическая экспертиза проекта. Экспертиза (финансируется европейцами) еще не завершена. Соответственно, любое отклонение от этой позиции может иметь серьезные последствия.

Кроме того, расширение Новоднестровского гидроузла связано с территориальными уступками (опять же) со стороны Республики Молдова. Я очень надеюсь, что наша делегация в Киеве сегодня не обещала уступить территорию. Это еще больше осложнило бы двустороннюю повестку дня с соседней страной, которая является нашим стратегическим партнером и дружественным государством, – написал Кику в социальной сети Facebook.

Автор: Михаил Генчу