Нескромное обаяние президента Молдовы: Санду ездила в Киев в кортеже из 10 машин, а не на двух "кэруцах"

Вот какой нескромный кортеж въехал в Молдову через КПП «Паланка». Вчера вечером было снято на видео возвращение президента Санду из Киева. Команда Санду говорила, что экономия прежде всего, поэтому поехала всего на двух машины. Вот и посмотрите на эти «две машины».

Президентский кортеж состоял из десяти машин, но есть вероятность, что и больше. Две машины с номерами Госгвардии, полицейский автомобиль с охраной, даже скорая помощь.

Как-то совсем нескромно, а очень даже по-президентски. Зачем тогда врать и сообщать, что визит в Киев – акт скромности?

Не существует «скромной Майи Санду». По сведениям телеграм-канала, визит обошелся больше, чем даже могли предполагать. Поездка вышла недешевой, но, видимо, очень необходимой самой Санду, раз она начала свою деятельность с геополитики, а не с внутренних проблем.

Игорь КРУДУ