Супервакансия! Политики наперебой предлагают себя на пост премьера

Даже Воронин восстал из политического небытия.

Сразу несколько видных молдавских политиков метят на должность премьер-министра страны. Накануне к данной компании ретивых и амбициозных присоединились бывший президент Молдовы Владимир Воронин и примар Бельц Ренато Усатый.

Минувшим вечером Воронин и Усатый стали участниками телепередач на телеканалах N4 и TV8. Оба политика подтвердили свою готовность выполнять функции премьер-министра Молдовы, если их снабдят подобным кредитом доверия.

По словам Воронина, он готов бороться с «бандитами» в парламенте, причем, любыми способами.

- Скажите Майе Санду, чтобы она выдвинула меня в премьер-министры и увидите, что я с ними всеми сделаю. Я больше не могу это терпеть, - заявил экс-президент в эфире N4.

Усатый, в свою очередь, рассказал Наталье Морарь, что планирует встречу с Майей Санду, на которой предложит президенту выдвинуть его кандидатуру на пост премьера.

Автор: Михаил Генчу