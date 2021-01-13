ЧП в области здравоохранения продлено до 15-го февраля

Чрезвычайное положение остается в силе. Чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения в Молдове продлено вплоть до 15-го февраля 2021-го года. Решение приняла Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Власти отмечают, что эпидемиологическая ситуация в Молдове остается неблагоприятной.

Комиссия решила запретить деятельность ночных клубов, дискотек и других подобных до 15-го февраля. При этом будет сохранен режим работы ресторанов и кафе: с 7:00 до 22:00. Ограничение распространяется также на предприятия общественного питания, расположенные на АЗС, в торговых центрах и аэропортах.

Кроме того, будет запрещено присутствие зрителей в кинотеатрах, концертных залах и домах культуры, за исключением театров, которые смогут вести деятельность в строгом соответствии с регламентом.

Автор: Михаил Генчу