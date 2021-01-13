Экс-министр окружающей среды Молдовы Валериу Мунтяну написал, что Украина пытается протащить решение о строительстве гидроузла в верховьях Днестра - что грозит обмелить реку в Молдове и Одесской области, создав существенные риски в сфере экологии и водоснабжения - прикрываясь тем, что идёт "война с Российской Федерацией на востоке страны и есть необходимость обеспечить энергетическую независимость".

Однако, "после того, как камеры выключают и диалог становится более "конкретным", оказывается, что на кону сотни миллионов долларов и запутанные пересечения между украинскими олигархами в энергетической сфере, которые всегда держат руку на пульсе данного вопроса".

При этом Киев категорически не хочет допускать к вопросу оценки последствий строительства европейцев, желая достигнуть двустороннего соглашения с Молдовой и "причина проста: Украина вожделеет и постоянно обращается к различным европейским фондам [для финансирования проектов], но для того, чтобы получить доступ, она должна соблюдать определенные экологические нормы, а в отношении Днестра Украиной уже давно нарушен ряд международных обязательств".

Майя Санду на встрече с Владимиром Зеленским в отношении гидроузла отметила следующее:

"Обсудили необходимость поиска решений в интересах граждан [...] проблемы, связанной с эксплуатацией Днестровского гидроэнергетического комплекса. Учитывая, что воды Днестра обеспечивают жизнь и благополучие более семи миллионов человек, проживающих в бассейне реки, как в Республике Молдова, так и в Украине, очень важно продолжать диалог между нашими странами для обеспечения защиты и устойчивого использования реки Днестр, потому что ее вода служит как нашему, так и будущим поколениям".

Собственно, Кишинев подошел к тому, с чем давно уже не знают, что делать прочие внешние партнёры Украины. Тотальная дезинституционализация государства, подмена государственных интересов олигархическими, коверкание обязательств в угоду сиюминутным бизнес-интересам. Можно договориться с украинской властью, но это не значит, что договорённость будет соблюдена теми, кто над властью стоит.

Сложно сказать, как из этой непростой со всех точек зрения ситуации выйти Кишиневу в условиях, когда Киев из нее выходить категорически не желает и даже намекает, что ему так вполне комфортно.

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