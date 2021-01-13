Политолог: в Киеве Санду открыто продемонстрировала желание действовать против России

Молдова подписалась под вхождение в антироссийский «санитарный кордон». Так российский политолог Александр Бовдунов комментирует итоги визита президента РМ Майи Санду в Киев.

– В заявлении Майи Санду и Владимира Зеленского по итогам сегодняшней встречи в Киеве говорится: «…мы подтверждаем свою заинтересованность стать частью инициативы «Триморье»». Речь идёт об инициативе Польши (которую в этом активно поддерживает Румыния) по созданию блока восточноевропейских стран, направленного против России.

Это возрождение старой польской идеи «Междуморья» и «санитарного кордона» атлантистских геополитиков. США при Трампе активно поддерживали «Триморье». Думаю, продолжат и при Байдене, - отметил Бовдунов в своем тг-канале.

Подготовил Михаил Генчу