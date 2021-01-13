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Шарий прокомментировал слова «сказочников» Санду и Зеленского
13.01.2021

Майя Санду наплевала на всех и, в первую очередь, приехала именно в Киев. Об этом заявил украинский политик Анатолий Шарий.

– Команда Владимир Зеленского неправильно оценивает роль Майи Санду в мире. Встреча двух лидеров такого уровня вызывает некоторые опасения. Санду отложила визиты в Вашингтон, Лондон и решила приехать в Киев. Ее ждали и в Париже, но она забила на всех и решила ехать в Киев. Стороны договорились в Киеве, в том числе, и о транзите, как о приоритетном направлении двусторонних отношений. Но какой транзит интересует Молдову? Транзит в Россию? - отметил Шарий.

По его словам, такие амбициозные проекты, о которых говорили Санду и Зеленский, делаются для того, чтобы украсть.

Подготовил Михаил Генчу


 
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