13 Января 2021
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Ион Кику сменит Facebook на Telegram
13.01.2021

Бывший премьер-министр аргументировал свое решение.

Бывший премьер-министр Республики Молдова Ион Кику решил «законсервировать» свою страницу в социальной сети Facebook и перебраться в Telegram. Об этом сообщил сам Кику, сделавший публикацию в Facebook, который, по мнению политика, посягнул на свободу слова.

- Эра Facebook / Twitter закончилась для людей, которым небезразлична свобода слова. Мы не можем терпеть ни малейшего покушения на эту фундаментальную свободу! За эти 10 лет мы все извлекли пользу из очень удобной и толерантной платформы для общения друг с другом.

Мы делились мыслями, информацией, радостями и печалью - мы все были семьей! Иногда нас даже крадет из дома «семья Facebook». Через несколько дней я закрою эту страницу до новой эры свободы слова. Надеюсь, мы поймаем ее в этом столетии. А пока мы «посылаем телеграммы» друг другу, - написал Ион Кику.

Также Кику сообщил, что в будущем его комментарии будут появляться в аккаунте t.me/ichicu.

Автор: Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
36
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2021 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.