Ион Кику сменит Facebook на Telegram

Бывший премьер-министр аргументировал свое решение.

Бывший премьер-министр Республики Молдова Ион Кику решил «законсервировать» свою страницу в социальной сети Facebook и перебраться в Telegram. Об этом сообщил сам Кику, сделавший публикацию в Facebook, который, по мнению политика, посягнул на свободу слова.

- Эра Facebook / Twitter закончилась для людей, которым небезразлична свобода слова. Мы не можем терпеть ни малейшего покушения на эту фундаментальную свободу! За эти 10 лет мы все извлекли пользу из очень удобной и толерантной платформы для общения друг с другом.

Мы делились мыслями, информацией, радостями и печалью - мы все были семьей! Иногда нас даже крадет из дома «семья Facebook». Через несколько дней я закрою эту страницу до новой эры свободы слова. Надеюсь, мы поймаем ее в этом столетии. А пока мы «посылаем телеграммы» друг другу, - написал Ион Кику.

Также Кику сообщил, что в будущем его комментарии будут появляться в аккаунте t.me/ichicu.

Автор: Михаил Генчу