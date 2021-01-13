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Санду не станет поддерживать кандидатуру Усатого или Воронина в премьеры
13.01.2021

Продолжает настаивать на досрочных выборах. Во время брифинга, посвященного в основном своей поездке в Киев, Майя Санду также прокомментировала слухи о том, что премьером Молдовы может стать Усатый или Воронин. Оба самостоятельно предложили свои кандидатуры на эту ответственную роль.

Санду дала понять, что не станет поддерживать такие кандидатуры и еще раз подчеркнула, что решение проблемы видит лишь в процедуре досрочных выборов.

- Нам нужно серьезное правительство, созданное на основании досрочных выборов, - заявила Санду, слова которой приводит cenzura.md.

Автор: Михаил Генчу


 
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