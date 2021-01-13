Коронавирус в Молдове, данные на 13 января 2021 года:+808 случаев, началось... праздники закончились

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Здоровье
B Молдове в общей сложности зарегистрировано 150 946 случаев заражения коронавирусом с момента подтверждения диагноза у первого пациента. За минувшие сутки, 13 января 2021, в Молдове выявлено + 808 новых случаев заражения коронавирусом, по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ.
Общее число случаев COVID-19 в нашей стране достигло 150 946.
8 случаев - завезенные (Украина - 3, Великобритания - 2, Греция - 1, Германия - 1, Ирландия - 1).
Проведено тестов – 3436, из которых первичные - 3086 и повторные - 350.
43 заболевших - медики: врачи - 10, медсестры - 20, вспомогательный персонал - 13.
2334 человека проходят лечение в больницах.
214 - в тяжелом состоянии.
42 - на ИВЛ.
790 - вылечились, всего выздоровевших - 140 217.
3994 - лечатся на дому.
19098 - на дому под наблюдением.
17 - умерли.
Всего летальных исходов - 3193.
Лидия ТКАЧ
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