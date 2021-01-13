Коронавирус в Молдове, данные на 13 января 2021 года:+808 случаев, началось... праздники закончились

B Молдове в общей сложности зарегистрировано 150 946 случаев заражения коронавирусом с момента подтверждения диагноза у первого пациента. За минувшие сутки, 13 января 2021, в Молдове выявлено + 808 новых случаев заражения коронавирусом, по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ.

Общее число случаев COVID-19 в нашей стране достигло 150 946.

8 случаев - завезенные (Украина - 3, Великобритания - 2, Греция - 1, Германия - 1, Ирландия - 1).

Проведено тестов – 3436, из которых первичные - 3086 и повторные - 350.

43 заболевших - медики: врачи - 10, медсестры - 20, вспомогательный персонал - 13.

2334 человека проходят лечение в больницах.

214 - в тяжелом состоянии.

42 - на ИВЛ.

790 - вылечились, всего выздоровевших - 140 217.

3994 - лечатся на дому.

19098 - на дому под наблюдением.

17 - умерли.

Всего летальных исходов - 3193.

Лидия ТКАЧ