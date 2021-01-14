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Политика
Вестник молдавской демократии
14.01.2021

Я напомню, что Молдова вторую неделю живет без министра здравоохранения. 

31 декабря Виорика Думбрэвяну вместе с премьер-министром Ионом Кику и главами Минэкономики и Минфина покинула правительство.

Сколько грязи было вылито на госпожу Думбрэвяну за год с лишним! Фэйсбучные умники и истерички из числа «богоизбранных» всю пандемию клеймили «плохого» министра здравоохранения, а сами ничего, кроме тупейшей демагогии, предложить не могли. И не предложат. 

И вот Молдова уже вторую неделю без министра. Пандемия не думает заканчиваться. Больницы не резиновые, а врачи не роботы - система здравоохранения трещит от напряжения.

А Майя Санду не хочет выдвигать премьера, потому что не собирается брать на себя ответственность. Она думает, как бы распустить парламент. Потому что парламент плохой и правительство плохое. Только она одна хорошая.

@Telegram KP


 
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