"У президента Молдовы нет законного права отправить в отставку генерального прокурора", - заявила Майя Санду, отметив, что не имеет детальной информации о давлении на прокуратуру, как о том заявил Александр Стояногло.

Президент ждёт от прокуратуры результатов по резонансным делам, поскольку их отсутствие "демотивирует людей" и предопределяет желание покинуть страну.

Санду сообщила, что вскоре состоится первое заседание Высшего совета безопасности на котором будет присутствовать и генпрокурор. Правда, секретаря Совбеза президент до сих пор не назначила, но это вопрос технический.

Куда интереснее тот факт, что сегодня на пост судьи Европейского суда по правам человека по квоте Молдовы заявку подал несостоявшийся генпрокурор Владислав Грибинча (а также советник экс-премьера по правовым вопросам Николае Ешану, адвокаты Роман Задойнов и Виктор Бурак, экс-пресс-секретарь Демпартии Виталий Гамурарь, генконсул Молдовы в Ницце Лилиан Морару и т.д.).

Отбирать будет министр юстиции Фадей Нагачевский, что, конечно, повод задуматься о конфликте интересов с учетом чем его папенька-адвокат в том самом ЕСПЧ занимался.

Однако, если в Страсбург уедет Влад Грибинча, то возникнет неожиданная ситуация в плане кандидатов на смену Стояногло. Если и впрямь другой экс-кандидат Штефан Глигор собирается создавать свою партию, то правый лагерь будет двигать против генпрокурора какую-то новую фигуру. Александра Тэнасе, главного насильника Конституции, прости господи?

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